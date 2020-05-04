Саммит Контактной группы ДН в Баку завершился принятием декларации

Страны Движения неприсоединения создадут рабочую группу для разработки базы данных по основным гуманитарным и медицинским потребностям членов организации, говорится в декларации, принятой по итогам Саммита Контактной группы Движения неприсоединения в понедельник в Баку.
«Эта база данных будет представлена всем странам-донорам, международным гуманитарным организациям, международным финансовым институтам и частным транснациональным фондам, реализующим социальные проекты и прочим организациям, для получения помощи и поддержки», - отмечается в документе.
Страны Движения неприсоединения отметили серьезную обеспокоенность быстрым распространением COVID-19, являющегося серьезной проблемой и требующего глобальной реакции, основанной на объединении, солидарности и обновленной географии сотрудничества, и выразили полную поддержку планам и инициативам Генерального секретариата ООН по борьбе с пандемией коронавируса.
«ДН также выражают полную поддержку Всемирной организации здравоохранения и ее руководству и признают ее критическую роль на передовой в решении проблем, растущих из-за коронавируса, включая консультации, обучение, оборудование и услуги по спасению человеческой жизни», - говорится в документе.
Кроме того, страны ДН призвали страны-члены ООН к укреплению сотрудничества на национальном, региональном и международном уровне для борьбы с COVID-19.
Н.Аббасова
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