Таджикистан просит ВОЗ и ООН оказать помощь в противодействии коронавирусу

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода призвал Всемирную организацию здравоохранения и ООН содействовать в привлечении помощи стране для противодействия распространению коронавируса COVOID-19, сообщает национальное информагентство "Ховар".
"Премьер-министр Таджикистана, который возглавляет республиканский штаб по противодействию COVID-19, призвал ВОЗ и ООН с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Таджикистане оказать содействие в привлечении практической внешней помощи со стороны региональных, международных учреждений и организаций, а также государств мира", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи Расулзоды с представителями миссии ВОЗ и ООН в республике.
Миссия ВОЗ прибыла в Таджикистан 1 мая для изучения эпидемиологической ситуации в стране.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения COVID-19 в стране 30 апреля. По данным на 4 мая, медики выявили 230 человек с коронавирусом, трое инфицированных скончались. Население Таджикистана составляет около 9,1 млн человек.
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