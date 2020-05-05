Новая Зеландия еще долго не откроет границы для иностранцев - премьер

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что ее страна еще долго не откроет границы для въезда иностранцев, из-за коронавируса, сообщает во вторник BBC.
Ардерн, выступая после заседания кабинета министров Австралии, в котором приняла участие в режиме видеоконференции, заявила, что в ходе встречи обсуждалась возможность беспрепятственного перемещения граждан между двумя этими государствами без соблюдения карантина.
Однако, по ее словам, иностранцам из других частей света вряд ли удастся посетить Новую Зеландию в ближайшее время.
Новая Зеландия и Австралия быстро закрыли границы для иностранцев, когда в мире произошла вспышка коронавируса. Обе страны сейчас сообщают об успехах в борьбе с распространением заболевания. Новая Зеландия второй день подряд сообщает об отсутствии новых выявленных случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировали 1137 случаев заражения, 20 человек скончались. В Австралии выявили более 6,8 тыс. случаев заражения, скончались 96 человек. В последние дни там выявляют от 10 до 19 новых случаев.
В настоящее время в обеих странах действуют жесткие ограничения на въезд для иностранцев, те, кому позволено въехать обязаны провести в карантине 14 дней.
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