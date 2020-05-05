Карантин на Украине, скорее всего, будет продлен и после 22 мая - премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления.

"Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продолжен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью", -сказал он в эфире "Украинского радио" во вторник.

Глава правительства отметил, что за время карантина удалось лучше подготовить медицинскую систему к эпидемии.

По данным на утро вторника, на Украине за сутки зафиксировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, 13 человек скончались, 256 выздоровели.

"За минувшие сутки заболело 366 человек, из них 26 детей и 92 медицинских работника. Было госпитализировано 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость: 256 пациентов выздоровели", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его информации, с начала эпидемии на Украине было зафиксировано 12 697 случаев заболевания, 1 875 заболевших выздоровели, а 316 скончались. Таким образом, в настоящее время количество болеющих Covid-19 в Украине составляет 10 506.

Между тем комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования будет инициировать увеличение финансирование системы здравоохранения вдвое - до уровня 6% ВВП в бюджете 2021 года, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Первая ошибка реформы - недофинансирование. Такие страны, как Франция и Германия, тратят на систему здравоохранения около 10% ВВП. Польша в этом году потратила 5% и с каждым годом этот процент растет. ВВП Украины гораздо меньше, чем во Франции и Германии, и на порядок ниже, чем в Польше, однако мы тратим на систему здравоохранения только 3% ВВП. В условиях дефицита финансирования ни одна реформа не будет успешной", - сказал он.