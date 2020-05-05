В Армении еще 112 заболевших коронавирусом, три человека за сутки умерли

За минувшие сутки в Армении число летальных случаев с COVID-19 увеличилось на три и составило 46.

Как сообщает во вторник армянский единый информационный центр, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении за сутки увеличилось на 112 и достигло 2619.

Выздоровели после коронавируса 1111 человек.

Минздрав Армении сообщает, что шестеро человек с подтвержденным диагнозом коронавируса из числа скончавшихся умерли по другим причинам.