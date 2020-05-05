МЭЦ в августе организует онлайн бизнес-миссию с предпринимателями из Азербайджана

Московский экспортный центр (МЭЦ) организует бизнес-миссию с Азербайджаном в режиме онлайн.

«Многоотраслевая бизнес-миссия с партнерами из Азербайджана состоится 11-14 августа. Это позволит столичным компаниям презентовать свои товары и услуги представителям деловых кругов Азербайджана», сообщает МЭЦ.

Организацию b2b встреч, видеосвязь и услуги профессиональных переводчиков полностью оплатит правительство Москвы.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

Б.Рустамбеков