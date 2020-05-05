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Бизнес и законодательство 05.05.2020 12:55

МЭЦ в августе организует онлайн бизнес-миссию с предпринимателями из Азербайджана

Московский экспортный центр (МЭЦ) организует бизнес-миссию с Азербайджаном в режиме онлайн.

«Многоотраслевая бизнес-миссия с партнерами из Азербайджана состоится 11-14 августа. Это позволит столичным компаниям презентовать свои товары и услуги представителям деловых кругов Азербайджана», сообщает МЭЦ.

Организацию b2b встреч, видеосвязь и услуги профессиональных переводчиков полностью оплатит правительство Москвы.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из ключевых задач МЭЦ — увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РФ, БИЗНЕС, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]