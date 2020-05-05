Советник президента Таджикистана назвал слухами сообщения об отъезде Рахмона на лечение в ФРГ

Сообщения об отъезде президента Таджикистана Эмомали Рахмона на лечение в Германию не соответствуют действительности, заявил во вторник советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.
30 апреля Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в минувший понедельник официальные СМИ сообщили о 230 выявленных заражениях и трех скончавшихся с коронавирусом.
"В эти дни, когда необходимо объединиться вокруг правительства, чтобы совместно бороться против "чумы века" и победить, Шарофиддин Гадоев (представитель таджикской оппозиции в эмиграции - ИФ) из-за рубежа распространяет ложь в социальных сетях, якобы лидер нации президент страны болен и на самолете отправлен в Германию", - заявил Рахмонзода. Его слова приводятся в сообщении таджикского информагентства "Ховар".
"Эти сообщения, которые распространяются хулителями нации (...), не имеют никаких оснований. Президент Эмомали Рахмон в эти трудные дни находится на своем рабочем месте и думает об улучшении создавшейся ситуации, и те, кто работает с ним, члены правительства, граждане страны, видят и знают это", - заявил Рахмонзода.
"Должен внести ясность, что самолет Gulfstream G-III компании Phoenix Air, который упомянули Гадоев (...), прибыл в Душанбе по разрешению правительства Таджикистана 3 мая с грузом гуманитарной помощи из Германии в Таджикистан", - отмечается в сообщении.
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