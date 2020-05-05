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СНГ 05.05.2020 13:17

Советник президента Таджикистана назвал слухами сообщения об отъезде Рахмона на лечение в ФРГ

Сообщения об отъезде президента Таджикистана Эмомали Рахмона на лечение в Германию не соответствуют действительности, заявил во вторник советник главы государства Абдуджабор Рахмонзода.

30 апреля Минздрав Таджикистана подтвердил первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в минувший понедельник официальные СМИ сообщили о 230 выявленных заражениях и трех скончавшихся с коронавирусом.

"В эти дни, когда необходимо объединиться вокруг правительства, чтобы совместно бороться против "чумы века" и победить, Шарофиддин Гадоев (представитель таджикской оппозиции в эмиграции - ИФ) из-за рубежа распространяет ложь в социальных сетях, якобы лидер нации президент страны болен и на самолете отправлен в Германию", - заявил Рахмонзода. Его слова приводятся в сообщении таджикского информагентства "Ховар".

"Эти сообщения, которые распространяются хулителями нации (...), не имеют никаких оснований. Президент Эмомали Рахмон в эти трудные дни находится на своем рабочем месте и думает об улучшении создавшейся ситуации, и те, кто работает с ним, члены правительства, граждане страны, видят и знают это", - заявил Рахмонзода.

"Должен внести ясность, что самолет Gulfstream G-III компании Phoenix Air, который упомянули Гадоев (...), прибыл в Душанбе по разрешению правительства Таджикистана 3 мая с грузом гуманитарной помощи из Германии в Таджикистан", - отмечается в сообщении.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, БОЛЕЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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