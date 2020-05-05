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Наука и образование 05.05.2020 13:37

ИВ Баку получит 20 млн манатов на строительство и ремонт образовательных учреждений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по строительству и ремонту образовательных предприятий в Баку и бакинских поселках».

Согласно распоряжению, Исполнительной власти Баку на эти цели выделяется 20 млн манатов.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]