ИВ Баку получит 20 млн манатов на строительство и ремонт образовательных учреждений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по строительству и ремонту образовательных предприятий в Баку и бакинских поселках».

Согласно распоряжению, Исполнительной власти Баку на эти цели выделяется 20 млн манатов.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков