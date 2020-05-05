ИВ Баку получит 20 млн манатов на строительство и ремонт образовательных учреждений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по строительству и ремонту образовательных предприятий в Баку и бакинских поселках».
Согласно распоряжению, Исполнительной власти Баку на эти цели выделяется 20 млн манатов.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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