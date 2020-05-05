В Молдавии более 1,5 тыс. человек вылечились от коронавируса, 133 скончались - Минздрав

В Молдавии более 1500 человек вылечились от коронавируса, 133 скончалось, свидетельствуют данные, обнародованные во вторник утром министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.
"На сегодняшний день зарегистрировано 4248 случаев заражения COVID-19. Число излечившихся от COVID-19 в нашей стране составляет 1544 человека. Скончалось 133 человек, в том числе один - минувшей ночью (мужчина в возрасте 61 года). В настоящее время мы имеем 2571 активный случай", - отмечается в сообщении.
Состояние здоровья инфицированных: 227 - тяжелое (28 пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких), 520 - средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном состоянии.
Согласно данным министерства, медицинские работники по-прежнему составляют около 25% от общего количества инфицированных. На сегодняшний день подтверждено 1055 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 256, медицинские ассистенты - 381, фельдшеры - 61, фармацевты - 17, вспомогательный персонал - 340.
По данным Оперативного штаба в Тирасполе, в регионе зарегистрировано 541 случай заражения CIOVID-19, 109 человек выздоровели, 23 - скончалось.
Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая.
С 27 апреля в Молдавии началось поэтапное снятие ограничений, введенных в период чрезвычайного положения. В частности, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, разрешено гулять в парках, начали работать некоторые государственные учреждения, были открыты все магазины, за исключением рынков и торговых центров. С 4 мая к работе вернулись все работники государственных учреждений, начал функционировать в обычном режиме общественный транспорт.
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