Германия выдала ордер на арест россиянина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг - газета

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг, сообщает во вторник газета Sueddeutsche Zeitung.
По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".
ФБР ищет Бадина из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство WADA, также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году.
"Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог Трампу (президент США Дональд Трамп) посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хилари Клинтон", - пишет газета.
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