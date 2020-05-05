Германия выдала ордер на арест россиянина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг - газета

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на бундестаг, сообщает во вторник газета Sueddeutsche Zeitung.

По данным издания, следователи смогли идентифицировать двух российских хакеров, но доказательств хватило только на одного из них - Бадина. Прокуратура заявила, что он является участником хакерской группировки Fancy Bear, которая якобы "относится к ГРУ".

ФБР ищет Бадина из-за атаки на Всемирное антидопинговое агентство WADA, также ему вменяют манипуляции в ходе выборов в США в 2016 году.

"Предполагается, что Бадин - один из тех, кто помог Трампу (президент США Дональд Трамп) посредством хищения и публикации электронных писем его соперницы Хилари Клинтон", - пишет газета.