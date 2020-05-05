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СНГ 05.05.2020 17:16

Лукашенко пригласил глав государств региона на парад 9 мая в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на Парад Победы.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что намерен "своевременно, целенаправленно и адекватно" отреагировать на критику СМИ своего решения провести парад на 9 мая.

"Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать", - сказал Лукашенко.

Ранее он заявил, что не может отменить из-за коронавируса военный парад к 9 мая в честь 75-летия Победы, поскольку это "эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", и пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на парад Победы.

По словам президента, массовые мероприятия и военный парад ко Дню Победы не ухудшат эпидемиологическую ситуацию в стране. "У нас нет оснований отменить парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей", - сказал он в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном в формате видеоконференции в понедельник.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРАД, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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