Белавиа организует на следующей неделе рейс из Минска в Баку для возвращения граждан Азербайджана

Белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнит разовый рейс по маршруту Минск-Баку-Минск, сообщает компания.

Вылет самолета из Минска запланирован на 12 мая, обратный рейс из Баку - 13 мая.

«Рейсы организованы с целью возврата граждан Азербайджана и Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом. Из Минска вылет доступен только для граждан Азербайджана», отмечается в сообщении.

Отметим, что граждане, возвращающиеся в Азербайджан, помещаются на двухнедельный карантин.

Б.Рустамбеков