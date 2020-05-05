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Транспорт и связь 05.05.2020 13:57

Белавиа организует на следующей неделе рейс из Минска в Баку для возвращения граждан Азербайджана

Белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнит разовый рейс по маршруту Минск-Баку-Минск, сообщает компания.

Вылет самолета из Минска запланирован на 12 мая, обратный рейс из Баку - 13 мая.

«Рейсы организованы с целью возврата граждан Азербайджана и Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом. Из Минска вылет доступен только для граждан Азербайджана», отмечается в сообщении.

Отметим, что граждане, возвращающиеся в Азербайджан, помещаются на двухнедельный карантин.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АВИАРЕЙС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]