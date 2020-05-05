Белавиа организует на следующей неделе рейс из Минска в Баку для возвращения граждан Азербайджана

Белорусская авиакомпания «Белавиа» выполнит разовый рейс по маршруту Минск-Баку-Минск, сообщает компания.
Вылет самолета из Минска запланирован на 12 мая, обратный рейс из Баку - 13 мая.
«Рейсы организованы с целью возврата граждан Азербайджана и Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом. Из Минска вылет доступен только для граждан Азербайджана», отмечается в сообщении.
Отметим, что граждане, возвращающиеся в Азербайджан, помещаются на двухнедельный карантин.
Б.Рустамбеков
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