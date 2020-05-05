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Дальнее зарубежье 05.05.2020 18:16

Число смертей пациентов с коронавирусом в Бельгии превысило 8 тыс

В Бельгии за последние сутки зарегистрированы 97 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, общее число смертей составляет 8016, сообщается в распространенном во вторник коммюнике антикризисного центра.

За сутки в больницы поступили 84 новых пациента, заразившихся COVID-19, и 63 вылечившихся выписались.

Всего в больницах Бельгии госпитализировано 3082 пациента с диагнозом коронавируса. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 646 человек, это на 9 меньше, чем днем раньше. Из них 387 пациентов на искусственной вентиляции легких, что на 14 меньше, чем накануне.

С начала эпидемии в стране вылечились в больницах и выписались 12441 человек.

Выявлены за минувшие сутки 242 новых заражения. В целом общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 50509.

В Бельгии в рамках реализации начальных мер по выходу из изоляции, введенной в связи с пандемией COVID-19, во вторник началась продажа защитных масок в сетевых супермаркетах.

В среду пройдет совещание Национального совета безопасности Бельгии, на котором будет обсуждаться вопрос готовности к началу второго этапа первой фазы постепенной отмены ограничений - открытию непродовольственных магазинов с 11 мая.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]