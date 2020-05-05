Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 861, до 18 350 человек

В Белоруссии по состоянию на 5 мая зафиксировано 18 350 человек, у которых выявлен коронавирус.
"Глава государства озвучил, что в Беларуси на данный момент зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус", - сообщило госагентство БелТА.
По состоянию на 4 мая в стране было ззафиксировано 17 489 таких случаев, таким образом прирост за сутки составил 861 человек.
Александр Лукашенко отметил, что выявленные случаи составляют 8,7% от проведенных тестов на COVID-19. "Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - рассказал он, добавив, что "на утро в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом".
Президент также заявил, что Белоруссия на данный момент на втором месте в мире по количеству тестов - 22,5 тыс. на 1 млн населения. На первом месте Россия с 29,5 тыс. тестов на 1 млн жителей, на третьем - США с 22 тыс. на 1 млн.
При этом он заметил, что "тестирование - это не главное, тем более что оно порой не точное, особенно в начале пандемии". "Может быть, сейчас получше. Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная", - сказал президент.
По его словам, объем проводимых в республике тестов позволяет выявлять достаточное количество людей, заразившихся вирусом. "Но сегодня не тесты главное. Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека, лечение людей важны пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос", - подчеркнул глава государства.
Казахстан во вторник передаст Баку тело гражданина Азербайджана, убитого казахстанскими пограничниками - МИД
Глава МИД Азербайджана и новый посол Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в торговле и транспорте
Цены на нефть усилили рост на сигналах сокращения добычи вне ОПЕК+, Brent выше $30 за баррель впервые с 15 апреля
США запустили 3-ю очередь Freeport LNG
Фондовый рынок США растет на фоне уверенного подорожания нефти
Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель
Азербайджан теряет положительную динамику по числу заражений COVID-19 - штаб
Свыше 53 кг кокаина обнаружили в порту под Одессой в контейнере с эквадорскими бананами
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
“AccessBank” объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки “MS Navision”
20 GB + Безлимитный Интернет ночью и утром от Bakcell
Держатель карты MasterCard банка ВТБ (Азербайджан) выиграл ценный приз
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог