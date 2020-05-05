Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 861, до 18 350 человек

В Белоруссии по состоянию на 5 мая зафиксировано 18 350 человек, у которых выявлен коронавирус.

"Глава государства озвучил, что в Беларуси на данный момент зафиксировано 18350 человек, у которых выявлен коронавирус", - сообщило госагентство БелТА.

По состоянию на 4 мая в стране было ззафиксировано 17 489 таких случаев, таким образом прирост за сутки составил 861 человек.

Александр Лукашенко отметил, что выявленные случаи составляют 8,7% от проведенных тестов на COVID-19. "Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - рассказал он, добавив, что "на утро в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом".

Президент также заявил, что Белоруссия на данный момент на втором месте в мире по количеству тестов - 22,5 тыс. на 1 млн населения. На первом месте Россия с 29,5 тыс. тестов на 1 млн жителей, на третьем - США с 22 тыс. на 1 млн.

При этом он заметил, что "тестирование - это не главное, тем более что оно порой не точное, особенно в начале пандемии". "Может быть, сейчас получше. Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная", - сказал президент.

По его словам, объем проводимых в республике тестов позволяет выявлять достаточное количество людей, заразившихся вирусом. "Но сегодня не тесты главное. Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека, лечение людей важны пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос", - подчеркнул глава государства.