В Минздраве ФРГ призывают регионы координировать друг с другом снятие ограничений

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призывает региональное руководство немецких земель координировать с соседями свои действия по снятию ограничений, действующих в связи со вспышкой коронавируса, передают европейские и немецкие СМИ.
По словам Шпана, который дал интервью немецкому радио, порядок реагирования на ситуацию с коронавирусом должен определяться не только в зависимости от обстановки в той или иной земле, но и координироваться между руководствами соседних земель.
В соответствии с федеральной системой, власти той или иной земли вправе по большему счету самостоятельно определять, как они будут действовать после вспышки коронавируса. В разных землях власти пошли на разные послабления.
Во вторник власти крупнейшей немецкой земли - Баварии - заявили о намерении возобновить работу ресторанов на ее территории с 18 мая. Сначала им будет позволено обслуживать клиентов только на открытых верандах. Затем, через неделю, им разрешат принимать посетителей и внутри ресторанов.
Накануне власти земли Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ заявили о намерении открыть ее для приема туристов с 25 мая. Кроме того, земля Шлезвиг-Гольштейн, граничащая с Данией, планирует постепенно открывать эту границу.
Ожидается, что государственные музеи в Берлине во вторник объявят о планах возобновить работу с середины мая. Некоторые частные галереи уже работают. Пока остаются закрыты ботанические сады, однако парки на свежем воздухе уже открыты для посетителей, которых призывают соблюдать правила дистанцирования при их посещении.
Также накануне Германия приняла решение оставить в силе контроль на границе с Люксембургом до 15 мая.
Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в Германии выявлено свыше 166 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались почти 7 тыс. человек, а выздоровели - 135 тыс. человек. Ежедневно в этой стране уменьшается прирост выявляемых больных коронавирусом.
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