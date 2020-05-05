Лукашенко хотел бы показать минский парад Победы на российском телевидении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы, чтобы россияне могли посмотреть по национальному телевидению парад Победы, который состоится в Минске 9 мая.
"Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", - сказал Лукашенко во вторник.
По его мнению, некоторые приглашенные в Минск на парад президенты других стан могут не приехать, чтобы не нарушать собственные ограничения. "Ввели же карантин, комендантский час (в отдельных странах - ИФ) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...", - сказал Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, в настоящее время пандемия, в том числе, используется в качестве фактора в большой политике. "А то ли еще будет после того, как она закончится", - сказал он.
Ранее Лукашенко пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на парад Победы.
"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - сказал президент во вторник.
Казахстан во вторник передаст Баку тело гражданина Азербайджана, убитого казахстанскими пограничниками - МИД
Глава МИД Азербайджана и новый посол Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в торговле и транспорте
Фондовые рынки Европы растут благодаря постепенному смягчению локдаунов в регионе
Регулятор Техаса не увидел смысла в искусственном сокращении добычи нефти
Доля Египта в мировом экспорте СПГ - 1%, она будет увеличиваться - IGU
Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19
Предприятия ЕС за прошлый год значительно сократили выбросы парниковых газов
Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
“AccessBank” объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки “MS Navision”
20 GB + Безлимитный Интернет ночью и утром от Bakcell
Держатель карты MasterCard банка ВТБ (Азербайджан) выиграл ценный приз
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог