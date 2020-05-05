Лукашенко хотел бы показать минский парад Победы на российском телевидении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы, чтобы россияне могли посмотреть по национальному телевидению парад Победы, который состоится в Минске 9 мая.

"Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", - сказал Лукашенко во вторник.

По его мнению, некоторые приглашенные в Минск на парад президенты других стан могут не приехать, чтобы не нарушать собственные ограничения. "Ввели же карантин, комендантский час (в отдельных странах - ИФ) и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...", - сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, в настоящее время пандемия, в том числе, используется в качестве фактора в большой политике. "А то ли еще будет после того, как она закончится", - сказал он.

Ранее Лукашенко пригласил глав других государств бывшего СССР приехать в Минск 9 мая на парад Победы.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск. Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - сказал президент во вторник.