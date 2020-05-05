Лукашенко показали белорусский электромобиль - будущего конкурента Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился во вторник с экспозицией отечественных разработок в области электротранспорта, сообщила пресс-служба главы государства.
"Главе государства, в частности, показали экспериментальный образец белорусского родстера - двухместного электромобиля-кабриолета. По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Tesla", - сказали в пресс-службе.
Этот автомобиль, согласно сообщению, "легкий и маневренный (...) обладает улучшенными динамическими характеристиками; способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние 270 км".
Президенту продемонстрировали и другие разработки по развитию электротранспорта. Лукашенко позитивно оценил увиденное. "Меня это впечатляет, даже очень впечатляет. Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить", - сказал он.
Вместе с тем, по мнению Лукашенко, пока преждевременно говорить о серьезных, прорывных достижениях мирового уровня в сфере производства электротранспорта. По его словам, пока состоялся первый этап ознакомления с тем, как ученые выполнили ранее поставленные им задачи. "Будет второй, и там мы более конкретно скажем об итогах работы. Чтобы оценить их как следует, надо посмотреть, соответствует ли это (отечественные разработки - ИФ) мировым стандартам, и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту", - отметил президент.
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