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Дальнее зарубежье 05.05.2020 20:59

Донорские 7,4 млрд евро на борьбу с COVID-19 - только начало сбора средств, отмечает представитель ЕК

Собранную в результате донорской онлай-конференции сумму в 7,4 млрд евро в Еврокомиссии (ЕК) считают успехом, заявил ее официальный представитель Эрик Мамер.

"Мы не достигли суммы в 7,5 млрд евро (...), но мы почти приблизились к ней, и мы очень удовлетворены результатом этой конференции", - сказал пресс-секретарь ЕК во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на реплику, что состоявшаяся 4 мая международная конференция по сбору средств для разработки вакцины против коронавируса, методов диагностики и лечения не добилась в понедельник объявленной цели собрать 7,5 млрд евро.

"Речь идет о значительной сумме. И, кроме того, это была лишь стартовая отметка такого совместного усилия. Мы верим, что в ближайшие дни и недели будут другие вклады для достижения нашей цели", - отметил Мамер.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подводя первый итог донорской онлайн-конференции по всемирному сбору средств на борьбу против коронавируса, в ходе которой мировые лидеры объявили о взносах своих стран в фонд объединенного исследовательского проекта на общую сумму в 7,4 млрд евро, заявила: "Дамы и господа, мы сделали это!"

"Но в ближайшие месяцы понадобится больше - гораздо больше, - подчеркнула глава ЕК. - Сегодняшний спринт стал отличным началом нашего марафона. Марафон продолжается".

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Тэги: ЕС, \КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ФИНАНСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]