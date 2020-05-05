Польша делает ещё один шаг для получения норвежского газа

Польская газотранспортная компания Gas System заключила с итальянской Saipem контракт на строительство морского газопровода из Дании в Польшу обшей стоимостью 280 млн евро.
Согласно проекту, газопровод протяженностью 275 км проляжет по дну Балтийского моря на глубинах от 4 до 57 метров от морской поверхности.
Этот трубопровод станет частью Балтийской газопроводной системы общей стоимостью 1,5 млрд евро, которая свяжет Норвегию, как поставщика газа, с Польшей - его потребителем, с использованием датской сети газопроводов.
Реализация проекта позволит Польше импортировать до 10 млрд куб. м норвежского газа с возможностью его реализации в соседних государствах для снижения зависимости от поставок природного газа из России. Ранее страна диверсифицировала источники импорта топлива за счёт строительства терминала СПГ, а также расширила газопроводную систему для его реализации в других странах.
Польша является ярым противником реализации проекта "Северный поток-2" по поставкам российского газа в Германию через Балтийское море. Ранее США ввели санкции в отношении проекта, что мешает его завершению.
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