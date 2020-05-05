Литва и Польша активно ведут строительство газопровода GIPL, сохраняют планы по вводу к концу 2021г

Один из наиболее сложных этапов работ по проекту строительства газовой смычки между Литвой и Польшей GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) - прокладка трассы магистрального газопровода под рекой Нерис (Вилия, приток Немана) - начнется в июне, как и планировалось.

"К работам по горизонтальному бурению под Нерис партнеры приступят в начале июня. Бурение, сами работы займут около месяца", - сообщил глава компании-оператора литовской газопередающей системы Amber Grid Нямунас Бикнюс на пресс-конференции во вторник.

Позже стартует этап строительства газопровода под Неманом.

Как отметил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, завершить проект предполагается в конце следующего года, как и предусмотрено планом.

"В этом году планируется проложить две трети этого газопровода (в Литве - ИФ). Завершение прокладки газопровода - конец 2021 года. За первые четыре месяца сделано практически вдвое больше работ, чем планировалось", - сказал глава Минэнерго.

Строительство GIPL (протяженность в Литве - 165 км) началось в текущем году. По газопроводу в направлении стран Балтии можно будет транспортировать ежегодно до 27 ТВт.ч газа в эквиваленте, в направлении Польши - до 21 ТВт.ч.

Это один из проектов в сфере газовой инфраструктуры, направленных на усиление интеграции стран Балтии в единый рынок ЕС. Его реализуют литовская госкомпания по транспортировке газа Amber Grid и польская газопередающая компания Gaz-System. Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро.