Азербайджан теряет положительную динамику по числу заражений COVID-19 - штаб

Коронавирус COVID-19 в Азербайджане выявлен еще у 76 человек, сообщила завотделом контроля и профилактики заболеваний (TABIB) Ягут Гулиева.

"Сегодня в Азербайджане выявлено еще 76 зараженных COVID-19. В тоже время вылечилось и отпущено домой 28 человек", - заявила Гулиева на брифинге во вторник.

Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 2060, умерших - 26 , вылечившихся - 1508.

По ее словам, в настоящее время в больницах специального режима находятся 526 человек. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 27 - средней тяжести, остальных - стабильное.

Она также отметила, что теряется положительная динамика «Но для нас это не стало неожиданностью, так как мы заранее ожидали, что при смягчении карантина будет рост числа зараженных», сказала Гулиева.

До сих пор в Азербайджане сделано свыше 164,861 тыс. тестов на коронавирус.

Б.Рустамбеков