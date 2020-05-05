Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8533 RUR   0.0227 GBR   2.1178 TRY   0.2412

Цена на нефть

04.05   $/bbl WTI 20.39 0.61 Brent 27.20 0.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.05.2020 21:36

Обстановка с коронавирусом в Австрии стабильна и под контролем - глава Минздрава

Глава Минздрав Австрии Рудольф Аншобер во вторник заявил, что обстановка с коронавирусом в стране под контролем.

"Ситуация устойчива, стабильна", - заявил Аншобер. По его словам, ежедневный прирост случаев заражения сократился до уровня 0,2% с уровня 50%, который наблюдался в середине марта.

Глава Минздрава Австрии отметил, что первая фаза снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, прошла хорошо. Однако он призвал австрийцев сохранять бдительность, несмотря на ослабление мер.

В Австрии зарегистрировано 15,6 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 606 человек. Выздоровели к настоящему моменту 13,4 тыс. заразившихся австрийцев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]