Обстановка с коронавирусом в Австрии стабильна и под контролем - глава Минздрава

Глава Минздрав Австрии Рудольф Аншобер во вторник заявил, что обстановка с коронавирусом в стране под контролем.
"Ситуация устойчива, стабильна", - заявил Аншобер. По его словам, ежедневный прирост случаев заражения сократился до уровня 0,2% с уровня 50%, который наблюдался в середине марта.
Глава Минздрава Австрии отметил, что первая фаза снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, прошла хорошо. Однако он призвал австрийцев сохранять бдительность, несмотря на ослабление мер.
В Австрии зарегистрировано 15,6 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 606 человек. Выздоровели к настоящему моменту 13,4 тыс. заразившихся австрийцев.
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