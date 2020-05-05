Обстановка с коронавирусом в Австрии стабильна и под контролем - глава Минздрава

Глава Минздрав Австрии Рудольф Аншобер во вторник заявил, что обстановка с коронавирусом в стране под контролем.

"Ситуация устойчива, стабильна", - заявил Аншобер. По его словам, ежедневный прирост случаев заражения сократился до уровня 0,2% с уровня 50%, который наблюдался в середине марта.

Глава Минздрава Австрии отметил, что первая фаза снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, прошла хорошо. Однако он призвал австрийцев сохранять бдительность, несмотря на ослабление мер.

В Австрии зарегистрировано 15,6 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 606 человек. Выздоровели к настоящему моменту 13,4 тыс. заразившихся австрийцев.