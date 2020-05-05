Количество умерших с COVID-19 в Белоруссии достигло 107

В Белоруссии по состоянию на 5 мая умерли 107 человек с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов (на 4 мая 103) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - заявили в министерстве.
По информации Минздрава, зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 4 мая 17 489), прирост за сутки составил 861 человек.
На 5 мая выздоровели и выписаны 3 771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 4 мая - 3 259).
Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 211 тыс. 369 тестов на коронавирусную инфекцию. При этом, согласно данным Минздрава, число проведенных тестов не изменилось по сравнению с 4 мая. Число подтвержденных случаев составило 8,7% от общего количества проведенных тестов.
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