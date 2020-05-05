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СНГ 05.05.2020 17:34

Количество умерших с COVID-19 в Белоруссии достигло 107

В Белоруссии по состоянию на 5 мая умерли 107 человек с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов (на 4 мая 103) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - заявили в министерстве.

По информации Минздрава, зарегистрированы 18 350 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 4 мая 17 489), прирост за сутки составил 861 человек.

На 5 мая выздоровели и выписаны 3 771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 4 мая - 3 259).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 211 тыс. 369 тестов на коронавирусную инфекцию. При этом, согласно данным Минздрава, число проведенных тестов не изменилось по сравнению с 4 мая. Число подтвержденных случаев составило 8,7% от общего количества проведенных тестов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]