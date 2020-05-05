ЦБ Азербайджана посоветовал страховщикам отсрочить выплату дивидендов за 2019г

Страховые компании Азербайджана начнут принимать обращения от застрахованных в электронном формате, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Ассоциации страховщиков страны.

Как отметили в АСА, это предусмотрено планом мероприятий, подготовленным для снижения влияния пандемии коронавируса и карантинного режима.

"Для того, чтобы страховой сектор смог продолжать оказывать услуги в условиях карантина, Центральный банк подготовил план действий. Согласно плану, страховщикам было рекомендовано принимать обращения от застрахованных, заключать договоры по добровольным видам страхования и совершать большинство операций в электронном формате", - отметили в АСА.

Наряду с этим, застрахованные, ощутившие прямое влияние от карантинного режима, получат отсрочку по уплате страховых взносов по добровольным видам страхования.

ЦБА также посоветовал страховщикам отложить выплату акционерам дивидендов за 2019 год до 30 сентября 2020 года и не выплачивать промежуточные дивиденды за 2020 год.

А.Мамедов