Фондовый рынок США растет на фоне уверенного подорожания нефти

Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов во вторник на фоне уверенного роста нефтяных цен.
Цены на нефть растут пятый день подряд. Оптимизм трейдеров поддерживает начало постепенного снятия в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. С начала месяца нефть WTI прибавила в цене 19%, пишет CNBC.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил накануне, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Тем временем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания. Однако он отметил, что власти штаты ожидали более значительного сокращения.
Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2020 года составил $44,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $39,8 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $44 млрд с предварительно объявленных $39,9 млрд в феврале.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 41,8 пункта - минимума с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 пункта.
Бумаги Marathon Petroleum Corp. во вторник дорожают на 2,9%. Компания отчиталась о чистом убытке в $9,2 млрд, или $14,25 на акцию, по сравнению с $7 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток составил $0,16 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель в $0,25 на акцию. Квартальная выручка упала до $25,215 млрд с $28,253 млрд в прошлом году при консенсус-прогнозе в $27,1 млрд.
Стоимость Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) растет на 1,3%. Итало-американский автомобилестроительный концерн отчитался о получении чистого убытка в 1,694 млрд евро по итогам первого квартала. Глобальные продажи FCA сократились на 21%, до 818 тыс.
Акции DuPont de Nemours дорожают на 4,4%. Химическая компания в первом квартале получила чистый убыток в $616 млн, или $0,83 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $521 млн, или $0,69 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,84 на акцию и оказалась выше прогноза аналитиков, опрошенных FactSet. Эксперты ожидали показатель на уровне $0,73 на акцию. Квартальная выручка упала на 4%, до $5,22 млрд, при консенсус-прогнозе в $5,07 млрд.
Стоимость Walt Disney Co.растет на 1,8%. Во вторник компания должна отчитаться о финансовых показателях за первый квартал.
Котировки Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упали на 14,1%, после того как газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что компания наняла консалтинговую фирму FTI ConsultingInc. в преддверии возможного начала процедуры банкротства.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:07 поднялся на 324,17 пункта (1,36%) - до 24073,93 пункта.
Standard & Poors 500 прибавляет 44,1 пункта (1,55%) и составляет 2886,84 пункта.
Nasdaq Composite вырос на 153,13 пункта (1,76%) - до 8863,84 пункта.
Казахстан во вторник передаст Баку тело гражданина Азербайджана, убитого казахстанскими пограничниками - МИД
Глава МИД Азербайджана и новый посол Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в торговле и транспорте
Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель
Азербайджан теряет положительную динамику по числу заражений COVID-19 - штаб
Свыше 53 кг кокаина обнаружили в порту под Одессой в контейнере с эквадорскими бананами
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Лукашенко хотел бы показать минский парад Победы на российском телевидении
Грузия получит от МВФ дополнительно $200 млн для смягчения удара от COVID-19
Трамп уверяет, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
“AccessBank” объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки “MS Navision”
20 GB + Безлимитный Интернет ночью и утром от Bakcell
Держатель карты MasterCard банка ВТБ (Азербайджан) выиграл ценный приз
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог