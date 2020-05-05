Фондовый рынок США растет на фоне уверенного подорожания нефти

Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов во вторник на фоне уверенного роста нефтяных цен.

Цены на нефть растут пятый день подряд. Оптимизм трейдеров поддерживает начало постепенного снятия в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. С начала месяца нефть WTI прибавила в цене 19%, пишет CNBC.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил накануне, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Тем временем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания. Однако он отметил, что власти штаты ожидали более значительного сокращения.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2020 года составил $44,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $39,8 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $44 млрд с предварительно объявленных $39,9 млрд в феврале.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 41,8 пункта - минимума с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 пункта.

Бумаги Marathon Petroleum Corp. во вторник дорожают на 2,9%. Компания отчиталась о чистом убытке в $9,2 млрд, или $14,25 на акцию, по сравнению с $7 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток составил $0,16 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель в $0,25 на акцию. Квартальная выручка упала до $25,215 млрд с $28,253 млрд в прошлом году при консенсус-прогнозе в $27,1 млрд.

Стоимость Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) растет на 1,3%. Итало-американский автомобилестроительный концерн отчитался о получении чистого убытка в 1,694 млрд евро по итогам первого квартала. Глобальные продажи FCA сократились на 21%, до 818 тыс.

Акции DuPont de Nemours дорожают на 4,4%. Химическая компания в первом квартале получила чистый убыток в $616 млн, или $0,83 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $521 млн, или $0,69 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $0,84 на акцию и оказалась выше прогноза аналитиков, опрошенных FactSet. Эксперты ожидали показатель на уровне $0,73 на акцию. Квартальная выручка упала на 4%, до $5,22 млрд, при консенсус-прогнозе в $5,07 млрд.

Стоимость Walt Disney Co.растет на 1,8%. Во вторник компания должна отчитаться о финансовых показателях за первый квартал.

Котировки Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, упали на 14,1%, после того как газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что компания наняла консалтинговую фирму FTI ConsultingInc. в преддверии возможного начала процедуры банкротства.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:07 поднялся на 324,17 пункта (1,36%) - до 24073,93 пункта.

Standard & Poors 500 прибавляет 44,1 пункта (1,55%) и составляет 2886,84 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 153,13 пункта (1,76%) - до 8863,84 пункта.