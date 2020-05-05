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Спорт 05.05.2020 22:15

УЕФА запустил процесс возврата денег за билеты на матчи ЧЕ-2020, который из-за коронавируса перенесен на 2021 год

Болельщики смогут вернуть деньги за купленные билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года, начиная со вторника, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Соответствующую процедуру можно пройти на официальном портале УЕФА.

Подчеркивается, что билеты, купленные ранее, будут действительны на матчи турнира в 2021 году.

Планировалось, что первенство Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако, из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на лето 2021 года.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах, в числе которых Баку, который должен принять три матча группового раунда и один четвертьфинал.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, ЧЕ, БИЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]