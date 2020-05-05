Коронавирус не оправдывает наступления на права человека, демократию и верховенство права - Боррель

Европейский союз считает недопустимым использовать пандемию коронавируса как предлог для наступления на права человека, демократию и верховенство права.
В заявлении от имени ЕС во вторник высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что ограничительные меры, применяемые государством в чрезвычайных обстоятельствах, допустимы при условии, что они необходимы, соразмерны, временны по своему характеру и не дискриминационны.
"Пандемия коронавируса, - говорится в заявлении, - не должна использоваться как предлог для ограничения демократического и гражданского пространства, верховенства права и международных обязательств, для ограничения свободы выражения мнений, свободы прессы, доступа к информации в Интернете и вне его".
Позиция ЕС заключается в том, что нельзя ограничивать деятельность правозащитников, журналистов, организаций гражданского общества, а цифровые технологии, помогающие сдержать пандемию, можно применять лишь при полном соблюдении прав человека, включая неприкосновенность частной жизни.
ЕС обещает вступаться за тех, кто находится в уязвимом положении, включая беженцев, мигрантов, внутренне перемещенных лиц.
"Меры реагирования (на пандемию) должны учитывать потребности тех, кто подвергается наибольшему риску маргинализации, стигматизации, ксенофобии, расизма и других форм дискриминации", - заявил Боррель, напомнив о защите от всех форм сексуального и гендерного насилия.
"Мы обязуемся обеспечить, чтобы наш ответ (на пандемию) защищал достоинство и права всех людей без какой-либо дискриминации, и призываем все правительства во всем мире поступать так же", - подчеркивается в заявлении ЕС.
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