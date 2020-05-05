Трамп уверяет, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле.

По его словам, американское руководство "не имеет никакого отношения к событиям в Венесуэле".

О том, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США, сообщил ранее венесуэльский президент Николас Мадуро.

В выступлении по государственному телевидению глава государства заявил, что власти арестовали в понедельник 13 террористов, предположительно причастных к заговору, который, по его словам, был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера. В результате попытки вторжения восемь нападавших были убиты, двоих взяли в плен. В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.