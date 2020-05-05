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СНГ 05.05.2020 20:02

Лукашенко обсудил с Путиным двустороннее сотрудничество, интеграционные процессы, противодействие коронавирусу - пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России в телефонном разговоре обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

"Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Президенты также обсудили взаимодействие в рамках интеграционных структур. "В частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

Также главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией (коронавируса - ИФ).

Лукашенко во вторник утром анонсировал телефонный разговор с Путиным. "Думаю, сегодня с президентом России мы обсудим многие вопросы, позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора", - сказал Лукашенко.

Ранее в понедельник Лукашенко заявил, что ожидает реакции президента России на приглашение лично посетить саммит Евразийского экономического союза, проведение которого запланировано на 19 мая в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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