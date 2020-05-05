В Эстонии с 10 мая начнут смягчать карантинные ограничения

В Эстонии еще до объявленной на 18 мая отмены чрезвычайного положения начинают смягчать карантинные ограничения.
Как сообщила во вторник пресс-служба правительства, "ограничения будут последовательно смягчаться при условии, что распространение коронавируса не ускорится, и люди будут соблюдать установленные правила поведения и требования гигиены".
Так, начиная с 10 мая разрешено проводить богослужения и религиозные мероприятия.
С 11 мая разрешено открывать в торговых центрах магазины и точки питания, за исключением комнат для игр и центров развлечений.
В этот же день возобновится работа музеев и выставок.
С 15 мая возобновляется контактная учеба в школах, профессиональных училищах, высших школах, школах по интересам, будут открыты молодежные центры.
С 18 мая можно будет проводить публичные собрания.
Кроме того, по согласованию с правительством Финляндии с 14 мая открывается граница с северным соседом для жителей двух стран, работающих в соседних государствах на "маятниковой основе".
В Эстонии чрезвычайное положение было установлено в связи с распространением заболеваемостью коронавируса с 13 марта по 1 мая. Затем правительство продлило срок ЧП по 17 мая включительно.
Во второй половине апреля число инфицированных стало заметно сокращаться, с 1 до 8 человек в день. О сокращении распространения заболеваемости свидетельствуют и первые результаты мониторинга, проводимого специалистами Тартуского университета.
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