В Эстонии с 10 мая начнут смягчать карантинные ограничения

В Эстонии еще до объявленной на 18 мая отмены чрезвычайного положения начинают смягчать карантинные ограничения.

Как сообщила во вторник пресс-служба правительства, "ограничения будут последовательно смягчаться при условии, что распространение коронавируса не ускорится, и люди будут соблюдать установленные правила поведения и требования гигиены".

Так, начиная с 10 мая разрешено проводить богослужения и религиозные мероприятия.

С 11 мая разрешено открывать в торговых центрах магазины и точки питания, за исключением комнат для игр и центров развлечений.

В этот же день возобновится работа музеев и выставок.

С 15 мая возобновляется контактная учеба в школах, профессиональных училищах, высших школах, школах по интересам, будут открыты молодежные центры.

С 18 мая можно будет проводить публичные собрания.

Кроме того, по согласованию с правительством Финляндии с 14 мая открывается граница с северным соседом для жителей двух стран, работающих в соседних государствах на "маятниковой основе".

В Эстонии чрезвычайное положение было установлено в связи с распространением заболеваемостью коронавируса с 13 марта по 1 мая. Затем правительство продлило срок ЧП по 17 мая включительно.

Во второй половине апреля число инфицированных стало заметно сокращаться, с 1 до 8 человек в день. О сокращении распространения заболеваемости свидетельствуют и первые результаты мониторинга, проводимого специалистами Тартуского университета.