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Транспорт и связь 05.05.2020 21:13

Азербайджан до конца 2020г  получит 9 грузовых локомотивов и 10 пассажирских поездов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) до конца 2020 года получат 9 грузовых локомотивов и 10 пассажирских вагонов, заявил глава общества Джавид Гурбанов.

«Из 50 грузовых локомотивов мы уже получили 21, поставку еще 9 ожидаем до конца текущего года», - сказал Гурбанов в ходе коллегии АЖД, проводимой в формате видеоконференции.

По его словам, кроме этого АЖД уже получили 10 пассажирских вагонов. «В текущем году мы получим еще 10 вагонов. Кроме этого, мы заказали еще 10 пассажирских поездов», - добавил он.

Согласно договору с французской Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД получит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых перевозках по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, еще 10 – при пассажирских перевозках.. Весь заказ на поставки должен быть выполнен до конца 2021 года.

Кроме этого, АЖД в ноябре 2019 года подписали контракт со швейцарской Stadler стоимостью 115 млн евро на поставку 10 пассажирских поездов Stadler FLIRT. По условиям контракта, 4 поезда будут оснащены дизельно-электрическим приводом и будут использоваться для региональных перевозок, 6 – электропоездов (3 будут задействованы в региональных перевозках, еще три в пригородных. Согласно контракту, АЖД первые поезда получит в 2022 году. При этом первыми АЖД получит четыре пятивагонных дизель-поезда.

Х.Насирзаде


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Тэги: АЖД, ПОЕЗДА, ЛОКОМОТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]