Азербайджан до конца 2020г  получит 9 грузовых локомотивов и 10 пассажирских поездов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) до конца 2020 года получат 9 грузовых локомотивов и 10 пассажирских вагонов, заявил глава общества Джавид Гурбанов.
«Из 50 грузовых локомотивов мы уже получили 21, поставку еще 9 ожидаем до конца текущего года», - сказал Гурбанов в ходе коллегии АЖД, проводимой в формате видеоконференции.
По его словам, кроме этого АЖД уже получили 10 пассажирских вагонов. «В текущем году мы получим еще 10 вагонов. Кроме этого, мы заказали еще 10 пассажирских поездов», - добавил он.
Согласно договору с французской Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД получит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых перевозках по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, еще 10 – при пассажирских перевозках.. Весь заказ на поставки должен быть выполнен до конца 2021 года.
Кроме этого, АЖД в ноябре 2019 года подписали контракт со швейцарской Stadler стоимостью 115 млн евро на поставку 10 пассажирских поездов Stadler FLIRT. По условиям контракта, 4 поезда будут оснащены дизельно-электрическим приводом и будут использоваться для региональных перевозок, 6 – электропоездов (3 будут задействованы в региональных перевозках, еще три в пригородных. Согласно контракту, АЖД первые поезда получит в 2022 году. При этом первыми АЖД получит четыре пятивагонных дизель-поезда.
Х.Насирзаде
Казахстан во вторник передаст Баку тело гражданина Азербайджана, убитого казахстанскими пограничниками - МИД
Глава МИД Азербайджана и новый посол Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в торговле и транспорте
Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19
Предприятия ЕС за прошлый год значительно сократили выбросы парниковых газов
Количество госпитализированных с COVID-19 во Франции снижается
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Восьмое по счету российско-турецкое патрулирование трассы Алеппо - Латакия прошло в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
Обстановка с коронавирусом в Австрии стабильна и под контролем - глава Минздрава
Донорские 7,4 млрд евро на борьбу с COVID-19 - только начало сбора средств, отмечает представитель ЕК
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
“AccessBank” объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки “MS Navision”
20 GB + Безлимитный Интернет ночью и утром от Bakcell
Держатель карты MasterCard банка ВТБ (Азербайджан) выиграл ценный приз
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог