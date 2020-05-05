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ТЭК 05.05.2020 21:30

Сейм Литвы призывает ЕС к санкциям против Минска и Москвы в связи со строительством БелАЭС

Сейм Литвы во вторник принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз принять юридически обязывающие меры в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет "Росатом".

"В принятой резолюции содержится призыв к Европейскому союзу принять юридически обязывающее решение в отношении угрозы, которую представляет для населения Европейского союза Островецкая АЭС, и принять соответствующие меры в отношении Беларуси и России", - говорится в сообщении на сайте литовского Сейма.

Сейм также призвал правительство Литвы незамедлительно принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на свой рынок электроэнергии после запуска БелАЭС.

Литовские парламентарии также предложили правительству "добиваться введения санкций со стороны литовских союзников против компании-строителя Островецкой АЭС (генеральный подрядчиком строительства является "Росатом" - ИФ) и других компаний и посредников, участвующих в строительстве и продаже "грязной" энергии".

"Резолюция Сейма призывает правительство использовать все политические и дипломатические средства для получения поддержки Европейского Союза, стран-членов ЕС и НАТО, Украины, других стран региона и всего международного сообщества в устранении угрозы, создаваемой Островецкой АЭС", - подчеркивается в сообщении.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (в непосредственной близости от границы с Литвой) по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго - в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

В середине апреля инжиниринговый дивизион "Росатома" - группа ASE завершила горячую обкатку реакторной установки энергоблока №1 Белорусской АЭС, что является самым масштабным этапом программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию.

В конце апреля БелАЭС получила разрешение на ввоз ядерного топлива для первого реактора, запуск которого ожидается этим летом.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ЕС, ЛИТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]