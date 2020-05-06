Лидеры ЕС намерены подтвердить европейскую перспективу западно-балканских стран в ходе видеосаммита

Главы государств и правительств стран Евросоюза и руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории проведут в среду саммит ЕС-Западные Балканы в форме видеоконференции.

Председательствовать на этом совещании будет глава Европейского совета Шарль Мишель. В саммите примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, представители Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Совета регионального сотрудничества.

"Саммит подтвердит европейскую перспективу стран Западных Балкан, а также постоянную приверженность региона политическим, экономическим и социальным преобразованиям", - говорится в материалах к совещанию на высшем уровне, распространенных в Брюсселе.

В них, кроме того, отмечается, что "в связи с текущей ситуацией на саммите также будут обсуждаться вопросы поддержки и сотрудничества между ЕС и Западными Балканами в борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями".

В минувший вторник Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал выделение макрофинансовой помощи пяти государствам Западных Балкан для их поддержки в связи с экономическими последствиями пандемии COVID-19. В виде "займов на очень выгодных условиях" Албания получит 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Косово - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро.

Ожидается, что лидеры Европейского союза примут декларацию. Партнерам на Западных Балканах было предложено присоединиться к этой декларации, сообщают в Брюсселе.

До пандемии COVID-19 организация этого саммита планировалась в столице председательствующей в Совете ЕС Хорватии - Загребе.