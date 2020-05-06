Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8533 RUR   0.0227 GBR   2.1178 TRY   0.2412

Цена на нефть

05.05   $/bbl WTI 24.56 4.17 Brent 30.97 3.77

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.05.2020 09:58

Лидеры ЕС намерены подтвердить европейскую перспективу западно-балканских стран в ходе видеосаммита

Главы государств и правительств стран Евросоюза и руководители Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии и Черногории проведут в среду саммит ЕС-Западные Балканы в форме видеоконференции.

Председательствовать на этом совещании будет глава Европейского совета Шарль Мишель. В саммите примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, представители Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Совета регионального сотрудничества.

"Саммит подтвердит европейскую перспективу стран Западных Балкан, а также постоянную приверженность региона политическим, экономическим и социальным преобразованиям", - говорится в материалах к совещанию на высшем уровне, распространенных в Брюсселе.

В них, кроме того, отмечается, что "в связи с текущей ситуацией на саммите также будут обсуждаться вопросы поддержки и сотрудничества между ЕС и Западными Балканами в борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями".

В минувший вторник Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал выделение макрофинансовой помощи пяти государствам Западных Балкан для их поддержки в связи с экономическими последствиями пандемии COVID-19. В виде "займов на очень выгодных условиях" Албания получит 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Косово - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро.

Ожидается, что лидеры Европейского союза примут декларацию. Партнерам на Западных Балканах было предложено присоединиться к этой декларации, сообщают в Брюсселе.

До пандемии COVID-19 организация этого саммита планировалась в столице председательствующей в Совете ЕС Хорватии - Загребе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, САММИТ, ТЕМА


Похожие новости


В Брюсселе начинает работу первый под председательством Мишеля саммит ЕС Британский премьер не сможет присутствовать на саммите ЕС, его будет представлять глава Евросовета Туск продолжает консультации по кандидатурам новых руководителей институтов ЕС Саммит ЕС по Brexit подтвердил единство союза - Еврокомиссия Внеочередной саммит ЕС пройдет 10 апреля в связи с решением Палаты общин по Brexit - Туск ЕС на саммите G20 будет защищать принцип многосторонности - Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]