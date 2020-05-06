Германия передаст России архивные данные о тысячах пленных времен Великой Отечественной войны - газета

Россия 6 мая получит от Германии первую партию оцифрованных архивов о почти полумиллионе советских военнопленных, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в ФРГ и Федеральный архив Германии.
"В 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны в Москве состоится презентация совместного германо-российского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов о советских и немецких военнопленных и интернированных лицах времен Второй мировой войны", - говорится в публикации.
В пресс-службе посольства РФ в ФРГ изданию заявили, что "6 мая пройдет торжественная церемония передачи Германией первой партии оцифрованных документов о содержавшихся во время Великой Отечественной войны в германских лагерях советских гражданах".
Как отметили в дипмиссии, ожидается участие в церемонии посла Германии Геза Андреаса фон Гайра и спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Передаваемые материалы, хранящиеся в федеральном архиве в городе Кобленц, содержат информацию о судьбах почти 500 тыс. человек, уточняется в статье.
Издание напоминает, что, согласно данным российских историков, в годы Великой Отечественной войны военнопленными были от 4 до 6 млн советских граждан. После окончания войны установить судьбу сотен тысяч людей оказалось практически невозможным, они числились пропавшими без вести.
Однако в 2016 году министерства иностранных дел РФ и ФРГ запустили специальный проект по поиску и оцифровке архивных материалов "Советские и немецкие военнопленные и интернированные", чтобы восстановить историческую справедливость. Договоренности о передаче архива были достигнуты осенью 2019 года.
"С нашей стороны были переданы источники для предстоящей церемонии, при этом проект оцифровки продолжается", - сообщил изданию сотрудник Федерального архива Германии Тобиас Херрманн.
Как ранее отмечал в своем интервью газете посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, цифровой формат документов откроет к ним доступ для всех заинтересованных лиц. Поисковые базы данных позволят установить личную информацию, а значит, и вернуть имена сотням тысяч павших красноармейцев.
Кроме того, как подчеркнули в дипмиссии, несмотря на пандемию, в немецких городах пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. 9 мая посол Нечаев совместно с премьер-министром федеральной земли Саксония Михаэлем Кречмером почтит в Трептов-парке память красноармейцев, павших за освобождение Европы от нацизма. При этом акцию "Бессмертный полк" жители ФРГ в этом году проведут в виртуальном формате, пишут "Известия".
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