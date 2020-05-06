Из-за плохого самочувствия экс-президент Киргизии Атамбаев не смог участвовать в судебном процессе

Самочувствие экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не позволяет ему участвовать в судебном процессе о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, сообщила в среду "Интерфаксу" заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

"Из-за плохого самочувствия Алмазбек Атамбаев не смог участвовать в судебном процессе по кой-ташским событиям", - сказала Жолдубаева.

По ее словам, Первомайский районный суд Бишкека отложил рассмотрение дела на 11 мая из-за отсутствия Атамбаева и некоторых адвокатов, которые не смогли приехать в суд из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.

"Конвойная служба предоставила судье акт о плохом самочувствии Алмазбека Атамбаева. Утром у него наблюдается пониженное давление", - добавила Жолдубаева.

3 марта Первомайский районный суд Бишкека в закрытом режиме начал предварительные слушания по делу о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года под Бишкеком, главным фигурантом которого является экс-президента Киргизии Алмазбек Атамбаев. В деле более 80 томов, засекречены четыре из них, где есть показания руководителей силовых ведомств.

В списке обвиняемых, кроме Атамбаева, значатся бывший советник экс-президента республики Фарид Ниязов, бывший депутат парламента Киргизии Равшан Жээнбеков, два депутата парламента страны от фракции Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) - Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, зампред СДПК Кундуз Жолдубаева, бывший телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев.

Генпрокуратура Киргизии ранее вручила подозреваемым обвинительные акты в совершении преступлений, предусмотренных статьями "покушение на насильственный захват власти", "угроза или насилие в отношении представителя власти", "воспрепятствование деятельности следователя", "захват заложников", "массовые беспорядки", "убийство", "покушения на убийство", "незаконный оборот оружия" Уголовного кодекса республики.

Фигурантам дела также предъявлены обвинения по статьям "хищение или вымогательство огнестрельного оружия", "угроза и насилие в связи с досудебным производством" УК Киргизии.

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Атамбаеву были предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в убийстве, организации насильственного захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. Он также является главным фигурантом уголовного дела по незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент отказался участвовать в судебных заседаниях по данному делу.

Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.