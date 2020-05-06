Южная Корея сделала США лучшее предложение в переговорах по оборонным расходам

Южная Корея уже сделала лучшее из возможных предложений в переговорах о разделе расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатический источник.
"Я не могу назвать цифру, но министр иностранных дел уже сказала, что это предложение было наилучшим из возможных", - заявил осведомленный собеседник агентства.
Уточняется, что имеются ввиду замечания главы МИД Кан Ген Хва, сделанные на прошлой неделе, о том, что 13% увеличение от прошлогоднего соглашения о разделе расходов на оборону является наилучшим предложением из тех, что может сделать Сеул.
Источник агентства отметил, что, несмотря на заявления Вашингтона о своей гибкости в переговорах с Южной Кореей, с начала апреля был достигнут незначительный прогресс.
"С начала апреля больших изменений не произошло. Мы не имеем ни малейшего представления о том, о какой гибкости идет речь в США", - подчеркнул он.
Во вторник Марк Кнаппер, заместитель помощника госсекретаря США по делам Кореи и Японии, вновь призвал Вашингтон к гибкости, подчеркнув, что США до сих пор были "очень гибкими".
После этих сообщений президент США Дональд Трамп подтвердил отказ Вашингтона от предложенного Сеулом увеличения расходов, заявив, что Южная Корея должна заплатить "большой процент того за, что мы делаем" там.
Отказ Трампа усугубил опасения, что напряженность вокруг расходов на оборону может подорвать альянс двух стран в то время, когда Сеулу и Вашингтону необходимо сосредоточиться на продвижении зашедших в тупик переговоров по денуклеаризации Северной Кореи и укреплению прочного мира на Корейском полуострове.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Казахстан во вторник передаст Баку тело гражданина Азербайджана, убитого казахстанскими пограничниками - МИД
Глава МИД Азербайджана и новый посол Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в торговле и транспорте
Доля Египта в мировом экспорте СПГ - 1%, она будет увеличиваться - IGU
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Венгрия вместе со Словакией и с Австрией готовят аукционы на новые мощности поставки газа между ними
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса
Германия передаст России архивные данные о тысячах пленных времен Великой Отечественной войны - газета
Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
“AccessBank” объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки “MS Navision”
20 GB + Безлимитный Интернет ночью и утром от Bakcell
Держатель карты MasterCard банка ВТБ (Азербайджан) выиграл ценный приз
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог