Советник правительства Великобритании по борьбе с COVID-19 покинул свой пост из-за нарушения режима самоизоляции

Профессор, эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон, чье моделирование помогло сформировать британскую стратегию по борьбе с COVID-19, ушел с поста правительственного советника после того, как нарушил режим самоизоляции, сообщает The Guardian.

В своем заявлении, он отметил, что покидает свой пост в правительственной научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям из-за "ошибки суждения".

"Я признаю, что ошибся в своих суждениях и действовал неправильно. Поэтому я прекратил свое участие в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что обладаю иммунитетом, поскольку у меня был положительный результат теста на коронавирус, и я полностью изолировал себя в течение почти двух недель после появления симптомов", - цитирует заявление Фергюсона издание.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что любовница Фергюсона дважды - 30 марта и 8 апреля приезжала к нему домой из другой части Лондона.

Фергюсон руководит группой ученых в Имперском колледже Лондона, чьи прогнозы помогли убедить правительство в необходимости введения строгих правил социального дистанцирования.

Представитель правительства подтвердил изданию отставку Фергюсона, но от дальнейших комментариев отказался.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на текущий момент в Великобритании зарегистрировано 196 тыс.243 случая заражения коронавирусом нового типа, 29 тыс.501 человек скончались.