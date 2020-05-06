Советник правительства Великобритании по борьбе с COVID-19 покинул свой пост из-за нарушения режима самоизоляции

Профессор, эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон, чье моделирование помогло сформировать британскую стратегию по борьбе с COVID-19, ушел с поста правительственного советника после того, как нарушил режим самоизоляции, сообщает The Guardian.
В своем заявлении, он отметил, что покидает свой пост в правительственной научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям из-за "ошибки суждения".
"Я признаю, что ошибся в своих суждениях и действовал неправильно. Поэтому я прекратил свое участие в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что обладаю иммунитетом, поскольку у меня был положительный результат теста на коронавирус, и я полностью изолировал себя в течение почти двух недель после появления симптомов", - цитирует заявление Фергюсона издание.
Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что любовница Фергюсона дважды - 30 марта и 8 апреля приезжала к нему домой из другой части Лондона.
Фергюсон руководит группой ученых в Имперском колледже Лондона, чьи прогнозы помогли убедить правительство в необходимости введения строгих правил социального дистанцирования.
Представитель правительства подтвердил изданию отставку Фергюсона, но от дальнейших комментариев отказался.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на текущий момент в Великобритании зарегистрировано 196 тыс.243 случая заражения коронавирусом нового типа, 29 тыс.501 человек скончались.
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