Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 257 тыс. 227 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 665, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 млн 663 тыс. 824 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 79 тыс. 606 случаев заражения.
Полностью излечились почти 1,2 млн человек.
Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 204 тыс. 479 (71 тыс. 070 скончавшихся), Испании - 219 тыс. 329 (25 тыс. 613), Италии - 213 тыс. 013 (29 тыс. 315), Великобритании - 196 тыс. 243 (29 тыс. 501), Франции - 170 тыс. 687 (25 тыс. 537), Германии - 167 тыс. 007 (6 тыс. 993), Турции - 129 тыс. 491 (3 тыс. 520), Бразилии - 115 тыс. 953 (7 тыс. 958).
В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом на 10:35 вторника, выявлено 155 тыс. 370 больных и 1 тыс. 451 случай летального исхода, выздоровели 19 тыс. 865 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на седьмом месте в мире.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.
Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Казахстан во вторник передаст Баку тело гражданина Азербайджана, убитого казахстанскими пограничниками - МИД
Глава МИД Азербайджана и новый посол Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в торговле и транспорте
Доля Египта в мировом экспорте СПГ - 1%, она будет увеличиваться - IGU
Манат укрепился к евро, подешевел к рублю
Венгрия вместе со Словакией и с Австрией готовят аукционы на новые мощности поставки газа между ними
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
В Гяндже от коронавируса вылечились 27 человек – глава ИВ
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Китай продолжает отслеживать бессимптомные случаи заболевания, связанные с коронавирусом
Трамп обвинил демократов в том, что они хотят поражения администрации в борьбе с коронавирусом
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
“AccessBank” объявляет Тендер по закупке Годового абонемента на План Оценки “MS Navision”
20 GB + Безлимитный Интернет ночью и утром от Bakcell
Держатель карты MasterCard банка ВТБ (Азербайджан) выиграл ценный приз
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог