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Здравоохранение 06.05.2020 09:24

Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс. человек, инфицировано более 3,6 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 257 тыс. 227 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 665, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 млн 663 тыс. 824 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 79 тыс. 606 случаев заражения.

Полностью излечились почти 1,2 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 204 тыс. 479 (71 тыс. 070 скончавшихся), Испании - 219 тыс. 329 (25 тыс. 613), Италии - 213 тыс. 013 (29 тыс. 315), Великобритании - 196 тыс. 243 (29 тыс. 501), Франции - 170 тыс. 687 (25 тыс. 537), Германии - 167 тыс. 007 (6 тыс. 993), Турции - 129 тыс. 491 (3 тыс. 520), Бразилии - 115 тыс. 953 (7 тыс. 958).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом на 10:35 вторника, выявлено 155 тыс. 370 больных и 1 тыс. 451 случай летального исхода, выздоровели 19 тыс. 865 человек. По общему числу инфицированных Россия остается на седьмом месте в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран, которые постоянно корректируются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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