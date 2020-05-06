Нефтяные цены стабильны после взлета накануне, Brent - около $31 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в среду после уверенного роста накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $30,99 за баррель, что на $0,02 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские фьючерсы подорожали на $3,77 (13,9%), до $30,97 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $0,01 (0,04%) - до $24,57 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $24,56 за баррель, поднявшись на $4,17 (20,5%).

Нефть WTI дорожала в течение пяти дней подряд на фоне оптимизма в связи с отменой в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса.

"По мере того, как все больше стран возобновляют экономическую деятельность, ситуация на рынке нефти меняется на противоположную, поскольку силы, которые привели к обвалу цен, - снижение спроса и неспособность сократить добычу - начинают менять направление в сторону возможного восстановления спроса и снижения добычи", - отмечает главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.

Поддержку рынку также оказывали сообщения о замедлении темпов заполнения нефтехранилищ. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Тем временем члены Техасской железнодорожной комиссии во вторник выступили против предложения об искусственном ограничении добычи нефти в штате. Двое членов комиссии из трех заявили, что не видят смысла в таком сокращении, а третий - Райан Ситтон - признал, что ему не ясно, может ли распоряжение о сокращении добычи на 20% оказать заметное позитивное воздействие на цены.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 1 мая, выросли на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей. Они также прогнозируют снижение запасов бензина на 400 тыс. баррелей.