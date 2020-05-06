Венгрия вместе со Словакией и с Австрией готовят аукционы на новые мощности поставки газа между ними

Газотранспортные операторы FGSZ и Eustream готовят аукцион на расширение мощностей по поставке газа из Венгрии в Словаки, говорится в сообщении операторов.
Мощности в пограничной точке Balassagyarmat/Velke Zlievce предлагается увеличить с 1,75 млрд кубометров в год до 5,2 млрд куб. м (это 600 тыс. куб. м в час). Проект позволит поставлять дополнительные объемы не только в Словакию, но и далее - в Чехию и Австрию. Эта перемычка дает в частности Словакии доступ к ресурсам газа "Турецкого потока" или терминала СПГ в Хорватии.
Аукцион начнется 6 июля на Regional Booking Platform (RBP).
В рамках проекта не предусматривается строительство новых объектов линейной части. Речь идет об установке двух дополнительных компрессоров по 8 МВт на КС Szada и одного на 5,7 МВт на КС Varosfold. Инвестиции в проект оцениваются в 90 млн евро.
В случае успешного проведения аукциона и принятия инвестиционного решения строительство может продлиться со второго квартала 2022 по третий 2024 года с запуском в октябре 2024 года.
В настоящее время FGSZ ведет процедуры исследования рынка для проекта расширения ГТС для приема газа "Турецкого потока". Течь идет о мощностях на 10 млрд куб. м на границе с Сербией.
Также на 6 июля назначен аукцион на дополнительные мощности по поставкам из Венгрии в Австрию (до 1 млрд куб. м в год).
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