Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 6 мая ЦБА установил 1,8428 манат/1EUR (5 мая - 1,8533 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 мая установил 0,0231 манат/1RUB (5 мая - 0,0227 манат/1RUB).
А. Мамедов
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