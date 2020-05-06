Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 610

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус еще у шести человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 610, сообщает в среду грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5083 человека, под наблюдением врачей в стационарах 505 человек. Выздоровели 269 человек, скончались девять.

В Грузии до 22 мая действует режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Оппозиционные партии требуют от правительства снять все запреты и ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, так как они "разрушительно влияют на экономику страны и неоправданно ограничивают свободы граждан".

В свою очередь представители власти не исключают продления режима ЧП по коронавирусу в Грузии.