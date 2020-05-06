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Дальнее зарубежье 06.05.2020 10:34

Армия Ливии атаковала авиабазу к югу от Триполи, использовавшуюся силами Хафтара для авиаударов по ливийской столице

Авиация правительства национального согласия (ПНС) Ливии за минувшие сутки осуществила 24 удара по авиабазе "Ватийе" южнее Триполи, занятой силами командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

По данным агентства, база использовалась для налетов ЛНА на Триполи. В армии ПНС заявили, что ее авиаудары привели к уничтожению большого количества военной техники неприятеля.

Кроме того, в штабе сил ПНС заявили "Анадолу", что авиабаза блокирована, и бойцы Хафтара более не представляют угрозы.

Между тем, напоминает агентство, ЛНА продолжает ракетные обстрелы Триполи.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из Схиратского соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС: оно было подписано 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.

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Тэги: ЛИВИЯ, АВИАБАЗА, УДАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]