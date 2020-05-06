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Здравоохранение 06.05.2020 15:35

Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии превысило 19 тыс., умерло больше 110 человек

В Белоруссии, по состоянию на 6 мая, умерли 112 человек с коронавирусом COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"Умерли 112 пациентов (на 5 мая - 107) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрировано 19 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19 (18 тыс. 350). Прирост за сутки составил 905 человек.

В ведомстве также сообщили, что выздоровели и выписаны 4 тыс. 388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (3 тыс. 771).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 220 тыс. 45 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от их общего количества.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]