Число заразившихся COVID-19 в Белоруссии превысило 19 тыс., умерло больше 110 человек

В Белоруссии, по состоянию на 6 мая, умерли 112 человек с коронавирусом COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"Умерли 112 пациентов (на 5 мая - 107) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

В Минздраве отметили, что всего, по данным на среду, зарегистрировано 19 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19 (18 тыс. 350). Прирост за сутки составил 905 человек.

В ведомстве также сообщили, что выздоровели и выписаны 4 тыс. 388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (3 тыс. 771).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 220 тыс. 45 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от их общего количества.