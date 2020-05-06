Ограничения из-за коронавируса могут привести к гибели 1,4 млн человек от туберкулеза

Примерно 1,4 млн человек в мире могут скончаться от туберкулеза из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает в среду издание The Guardian со ссылкой на результаты исследования этой проблемы.
Исследование было проведено партнерством "Остановите туберкулез" (Stop TB Partnership) вместе с Имперским колледжем Лондона и Университетом Джона Хопкинса. Оно было составлено на основе данных о том, как страны, где зафиксировано наибольшее количество случаев COVID-19, в условиях изоляции диагностируют туберкулез и лечат его.
Отмечается, что в период 2020 - 2025 годов, по всей видимости, у 6,3 млн человек разовьется туберкулез. Смертность в 1,4 млн человек от туберкулеза, между тем, ухудшит ситуацию в этой области до показателей 5-8-летней давности.
В свою очередь исполнительный директор Stop TB Partnership Лючица Дициу напомнила, что туберкулез сопровождал человечество в течение тысячелетий.
"100 лет у нас была вакцина, и у нас в процессе разработки две-три потенциальных вакцины. Нам нужно к 2027 году вакцинировать полмиллиарда человек, а мы в изумлении смотрим на заболевание (коронавирус - ИФ)... которому 120 дней, и против которого в разработке 100 вакцин. Так что я думаю, этот мир, простите мой французский, облажался", - сказала она.
"Тот факт, что мы откатимся к цифрам 2013 года (по смертности - ИФ), и у нас так много людей умирает - это внушает отвращение. Я в ярости из-за неспособности контролировать то, что мы делаем", - заявила Дициу.
Она посетовала, что ученые, концентрирующиеся на разработках вакцин против COVID-19, забывают об остальных болезнях.
"У нас нет вакцины от туберкулеза, у нас нет вакцины от ВИЧ, у нас нет вакцины от малярии и всего другого. Туберкулез - самая старая (болезнь - ИФ)", - отметила она.
The Guardian напоминает, что туберкулез ежегодно становится причиной смерти более 1,5 млн человек - это больше, чем от любой другой инфекционной болезни. Однако вакцины от туберкулеза для взрослых до сих пор нет - лишь для детей.
В последние пять лет отмечалось устойчивое снижение количества случаев туберкулезов, что стало результатом профилактических мер и лечения. Также пять лет назад мировые лидеры обещали покончить с туберкулезом к 2030 году, пишет газета.
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