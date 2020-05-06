У Помпео нет доказательств уханьского происхождения COVID-19, считают в Пекине

Госсекретарь США Майк Помпео не располагает доказательствами того, что источником вспышки коронавируса COVID-19 является лаборатория в китайском городе Ухань, заявила в среду представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мистер Помпео не может предоставить никаких доказательств, потому что у него их нет", - сказала Хуа Чуньин на брифинге в МИД.
"С этим вопросом (происхождения вируса - ИФ) должны разобраться ученые и специалисты, а не политики, исходя из своих внутреннеполитических интересов", - добавила представитель МИД.
Ранее Помпео в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.
"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал Помпео.
"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - отметил госсекретарь.
По его словам, многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение. В то же время он добавил, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении вируса.
Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.
В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.
В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что пока не может подробно рассказать об имеющейся у него информации.
Трамп напомнил, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухани не является единственной.
"У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.
В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что уханьский институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.
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