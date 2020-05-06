Россия допускала уход цены на нефть в "ноль", особенно если бы не было сделки ОПЕК+, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в рамках онлайн-интервью на-ресурсах фонда "Росконгресс".

Сорокин считает, что сейчас поводов для повторения такой ситуации нет, но остаются риски из-за неопределенности со спросом на нефть.