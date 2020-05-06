США и Канада могут снизить добычу нефти на 2,8-4 млн б/с, часть объемов может вернуться после роста цены - замглавы Минэнерго

США и Канада могут снизить добычу нефти на 2,8-4 млн б/с, часть объемов может вернуться после роста цены на нефть. Такое мнение высказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках онлайн-интервью на-ресурсах фонда "Росконгресс".

По его оценке, сокращение нефтедобычи в США во II кв. только от 5-6 крупных компаний составит 1,3 млн б/с, но основная часть придется на малые компании.