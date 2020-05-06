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ТЭК 06.05.2020 18:30

Возможность коллапса рынка из-за низкой цены будет контролировать производителей нефти по ограничению добычи - Сорокин

Возможность коллапса рынка из-за низкой цены будет контролировать производителей нефти по ограничению добычи, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Для восстановления нефтегазового рынка нужна разумная цена, равновесная цена, которая будет удовлетворять и потребителей, и производителей", - сказал он на онлайн-ресурсах Фонда "Росконгресс".

"Наверное, не у всех стран получится на 100% выполнить сделку, потому что мы знаем, что в ряде стран большое присутствие международных компаний, которые имеют там более 50% добычи. Они и среди ОПЕК есть. Наверное им будет тяжелее, но мы рассчитываем, что все приложат максимум усилий, для того, чтобы это выполнить, потому что сокращать надо и сокращать надо быстро для того, чтобы мы максимально быстро закрыть это провал между спросом и предложением", - добавил Сорокин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]