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ТЭК 06.05.2020 18:42

Роста сланцевой нефтедобычи в США не будет при цене в $45-55/барр., возможна при $70-80/барр. - замглавы Минэнерго РФ

Возобновление роста добычи сланцевой нефти в США возможно только при высоких ценах на нефть, считает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Мы все равно пока не вернемся на цену в $45-55 за баррель, я не думаю, что будет существенный рост", - сказал он в интервью на онлайн-ресурсах Фонда "Росконгресс".

"Мы сейчас не говорим о темпах роста в 1-1,5 млн б/с при цене в $45-55. Если мы уйдем на $70-80, то конечно будет достаточно оперативно восстановление добычи в Штатах", - уточнил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, СЛАНЕЦ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]