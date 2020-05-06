Роста сланцевой нефтедобычи в США не будет при цене в $45-55/барр., возможна при $70-80/барр. - замглавы Минэнерго РФ

Возобновление роста добычи сланцевой нефти в США возможно только при высоких ценах на нефть, считает заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Мы все равно пока не вернемся на цену в $45-55 за баррель, я не думаю, что будет существенный рост", - сказал он в интервью на онлайн-ресурсах Фонда "Росконгресс".

"Мы сейчас не говорим о темпах роста в 1-1,5 млн б/с при цене в $45-55. Если мы уйдем на $70-80, то конечно будет достаточно оперативно восстановление добычи в Штатах", - уточнил он.